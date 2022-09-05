От Капчагая и Еревана до Лос-Анджелеса: обнищавшая Лобода устроила чес по странам  

Светлана Лобода недавно пожаловалась, что впервые в своей жизни ей пришлось самостоятельно готовить, убираться и стирать. Произошло это после отъезда из России в Европу. После этого артистка вышла на работу.

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Правда, петь теперь приходится Светлане Лободе не на стадионах и у олигархов, а на уличных площадках и скромных залах на тысячу человек.

Судя по всему, певица решила брать не качеством, а количеством выступлений, опубликовав в своем телеграме очень плотный график по странам зарубежья. Вплоть до января следующего года Лобода расписала свои гастроли, выступая чуть ли не через день.

География ее турне очень обширна. Светлана Лобода планирует посетить несколько городов Казахстана, Америки, Германии, Великобританию, Эстонию, Армению, Израиль, Молдавию, Кипр, Литву и даже Узбекистан.