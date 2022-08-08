От какого жуткого хобби Елизавета II заставляет отказаться принца Уильяма

Известно, что герцоги уже давно учатся королевскому кодексу как у самой королевы, так и у консультантов во дворце.

В преддверии исторических событий Елизавета II категорично попросила своего внука принца Уильяма оставить его хобби — браться за управление вертолетом и вообще рекомендовала отказаться от передвижения на этом виде транспорта, считая его жутким и опасным для престолонаследия.

Недавно принц ослушался бабушку, и она его приглашала на аудиенцию, так что, скорее всего, нерадивому родственнику все-таки придется учесть мнение королевы.