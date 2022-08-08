От какого жуткого хобби Елизавета II заставляет отказаться принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вовсю готовятся стать монархами, сообщает Daily Mail. И это несмотря на то, что преемником 96-летней Елизаветы II является ее сын принц Чарльз. Однако он тоже не молод — 73 года, — и «тренировка» наследников трона будет не лишней.
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Известно, что герцоги уже давно учатся королевскому кодексу как у самой королевы, так и у консультантов во дворце.
В преддверии исторических событий Елизавета II категорично попросила своего внука принца Уильяма оставить его хобби — браться за управление вертолетом и вообще рекомендовала отказаться от передвижения на этом виде транспорта, считая его жутким и опасным для престолонаследия.
Недавно принц ослушался бабушку, и она его приглашала на аудиенцию, так что, скорее всего, нерадивому родственнику все-таки придется учесть мнение королевы.