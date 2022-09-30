«От этого хочется блевануть»: психолог Степанова о том, чем на самом деле является семья Пугачевой и Галкина*

Специалист по отношениям, психолог Вероника Степанова, наблюдая за семьей Аллы Пугачевой и Максим Галкина*, пришла к выводу, что все это — игра на публику.

Психолог прямо заявила, что у пары с такой разницей в возрасте и подходами к жизни не может быть ничего общего. Вероника Степанова уверена, что Алла Пугачева каким-то образом попала под влияние Максима Галкина*.

«Вот то, что сегодня она демонстрирует, — исключительно мозг и мышление ее мужа Галкина*, которого мне сложно называть ее мужем. Потому что это абсолютный сюр, бред, сумасшествие, в которое нас всех заставили поверить. Что вот это семья, любящий муж, который на двести лет ее моложе. Да, молодой гей, но искренне любит свою Аллочку в 73 года. И вот их детки, которых какая-то украинская женщина выносила. Нам пытаются навязать, что все искренне. От этого хочется блевануть», — высказалась Вероника Степанова.

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По материалам YouTube-шоу «Психолог Вероника Степанова»

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.