От былого лоска ни следа: подурневшая Тодоренко показала себя спустя месяц после семейных родов

Регина Тодоренко родила 9 июля второго ребенка. У нее снова появился на свет мальчик, которого назвали необычным именем Мир, и теперь звезда всячески подчеркивает его уникальность. К тому же, родился малыш по-особенному: дома в ванне, на глазах у мужа и сына.

И если кроха окружен заботой, у него есть все самое необходимое в Америке, где рожала Тодоренко, то сама новоиспеченная дважды мама, судя по всему, крепко нуждается в восстановлении.

На новом фото, которым поделилась звезда в Сети, подписчики увидели, что вторые роды даже близко не омолодили звезду, а, наоборот, сделали из нее уставшую и постаревшую женщину, не похожую на Тодоренко: нечесаная, отекшая теледива устало позирует с младенцем на снимке. Да и пигментация с лица еще не сошла, что визуально добавило возраста телеведущей.