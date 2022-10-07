От былого лоска ни следа: пережившая отек мозга Боня показала свое двухцветное лицо

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня завершила свое восхождение на одну из вершин Непала – гору Манаслу. Светская львица впервые отважилась на подобный подвиг, пройдя путь с печальными приключениями. На старте движения у нее начался отек мозга, о чем звезда сообщала фолловерам, но ситуация выправилась, поэтому она продолжила трип.

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Организм Бони и ее внешность претерпели значительные изменения в результате похода. Виктория показала себя без прикрас. Теперь от былого звездного лоска у нее не осталось и следа.

Обветренное лицо сгорело от солнечных лучей, но область век осталась белой – Боня, как и все альпинисты, шла в защитных очках. А кожа с губ начала слезать жуткими лоскутами. Такую цену заплатила красотка, пополнив ряды альпинистов. Но сама девушка не жалеет ни о чем.