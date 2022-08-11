«Осядет в Израиле»: Миро не поверила в возвращение Пугачевой

Лена Миро прокомментировала слухи о том, что Алла Пугачева вернется в Россию к 1 сентября. Блогерша усомнилась в том, что Примадонна покинет Кейсарию, где сейчас живет с сыном, дочкой и мужем Максимом Галкиным.

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«Лично я считаю, что пара осядет в Израиле. Дети там пойдут в школу, а супруги купят домик», — высказалась Лена на сайте lena-miro.ru.

По мнению Миро, для того, чтобы вернуться на родину, Пугачевой нужно развестись с Галкиным.

«Только в этом случае Алла сможет не переезжать из одной страны в другую за мужем, а спокойно жить дома», — подытожила блогерша.

Напомним, Пугачева и Галкин перебрались за границу минувшей весной. Примадонна подчеркнула, что не эмигрировала, а улетела в отпуск и на лечение. Также певица отметила, что вернется в Россию к учебному году.