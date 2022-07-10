Освистанный солист «Би-2» поделился эмоциями: «Кроме нервов, ничего не заработал»

Солист группы «Би-2» Лева Бортник, выступивший на Суперкубке России между «Спартаком» и «Зенитом» в обмен на тысячи «пошел вон», не понял такой негативной реакции болельщиков.

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Музыканты пели перед фанатами от всей души, но вместо аплодисментов и голосов в унисон получили неприятное «фу». Неожиданный отклик расстроил знаменитостей, ведь, как отметил Бортник, за свое 15-минутное выступление группа не получила ни рубля. Коллектив жил в обычной гостинице, а домой улетел на лоукостере, билеты на который оплатили организаторы.

«Кроме нервов, ничего не заработал. Но нерв футбольного противостояния Москва-Питер почувствовал», — отметил музыкант.

Напомним, выступление «Би-2» пытались сорвать на Суперкубке России по футболу. Болельщики «Зенита» в штыки приняли солиста коллектива в шарфе «Спартака» и свистели все время, пока он пел.

Источник: «РБ Спорт»