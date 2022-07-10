Освистанные «Би-2» отправили миллионный гонорар за Суперкубок на благотворительность

Суперкубок России по футболу запомнится болельщикам по меньшей мере двумя фактами. Во-первых, «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 4:0. Во-вторых, сорванным выступлением коллектива «Би-2» на соревнованиях.

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Болельщики «Зенита» музыкантам не дали спеть нормально ни одну песню, сопровождая их 15-минутное выступление свистом и криками в дух «пошли вон».

Тем не менее, артисты попытались делать вид, что ничего не происходит и отработали свой гонорар в 3,3 млн рублей до конца. А потом и вовсе отправили его на благотворительные цели.

«Санкт-Петербург, спасибо! Выступили на Суперкубке и заодно сделали хорошее дело — доходы от проведения матча будут направлены на благотворительность!» - написал коллектив в своем телеграме.

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