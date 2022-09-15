Освежающий лук: Кудрявцева в костюме цвета цвета морской волны с асимметричным жакетом отметилась на съемках

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что в юном возрасте работала у звезд в подтанцовке, а уже потом ей удалось стать ведущей.
Теперь зрители ее знают благодаря шоу «Секрет на миллион». Также она каждый год ведет «Новую волну» и «Песню года». Недавно звезда вернулась из отпуска.
Летом Кудрявцева ездила в Болгарию. Она отдохнула с дочкой Марией. Теперь телеведущая снова ездит на съемки. На днях она стала ведущей концерта в День города. В 51 год блондинка обладает стройной фигурой. Она носит романтичные наряды. Однако для съемок стилисты подбирают для нее современные костюмы.
На этот раз Кудрявцева покрасовалась в гримерке в брючном костюме цвета морской волны. Жакет асимметричного кроя на запах не только скрыл изъяны фигуры, но и способствовал тому, что телеведущая подчеркнула талию. Она позировала, когда визажисты завершали макияж. Лера подчеркнула бронзовый загар.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит 51-летняя Лера. Многие отметили, что она словно помолодела. Телеведущая сразила их своим остромодным аутфитом.
«Какая красивая», «Словно сошла с подиума», «Крутая», «Лерочка, ты прям помолодела», «Костюм роскошный! Цвет просто бесподобный», «Наряд сидит идеально», «Какая вы стройненькая», — стали писать подписчики.