Освежающий лук: Кудрявцева в костюме цвета цвета морской волны с асимметричным жакетом отметилась на съемках

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что в юном возрасте работала у звезд в подтанцовке, а уже потом ей удалось стать ведущей.

Теперь зрители ее знают благодаря шоу «Секрет на миллион». Также она каждый год ведет «Новую волну» и «Песню года». Недавно звезда вернулась из отпуска.