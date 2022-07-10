«Остерегайтесь мошенников»: на имени покойного Шатунова хотят нажиться в Сети

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Но недобросовестные пользователи Сети продолжают использовать его имя ради наживы. Об этом сообщил директор покойного певца Аркадий Кудряшов в своей соцсети.
«Уважаемые друзья! Семья Юрия Шатунова официально заявляет, что никого из них нет в социальных сетях, и они не занимаются никакими сборами средств и денежных пожертвований. Остерегайтесь мошенников», — написал Кудряшов.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, 28 июня Юрия Шатунова кремировали. Часть его праха похоронили в России на Троекуровском кладбище, а еще одну семья отвезла в Германию, где он в последнее время жил.