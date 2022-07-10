«Остерегайтесь мошенников»: на имени покойного Шатунова хотят нажиться в Сети

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, 28 июня Юрия Шатунова кремировали. Часть его праха похоронили в России на Троекуровском кладбище, а еще одну семья отвезла в Германию, где он в последнее время жил.

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