Оставшуюся без бровей Гагарину решили добить окончательно: певица уничтожила внешность новомодной фишкой

Люди все еще не могут отойти от преображения Ким Кардашьян, когда светская львица обесцветила не только волосы, но и брови, а теперь и наша звезда Полина Гагарина решилась подхватить новомодную тенденцию.
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Артистка в режиме онлайн продемонстрировала своим поклонника, как ей осветляют брови. При этом не скрыла, что переживает за их состояние, опасаясь, что они «отвалятся».
Полина Гагарина осталась без бровей. Фото: соцсети
Брови не отвалились. А стали настолько светлыми, что их не видно на лице Полины Гагариной. Хейтеры, увидев это чудо, решили добить знаменитость, накинувшись на нее в комментариях. В основном их претензии сводились к тому, что звезда подурнела и стала бледной.