Оставшуюся без бровей Гагарину решили добить окончательно: певица уничтожила внешность новомодной фишкой

Люди все еще не могут отойти от преображения Ким Кардашьян, когда светская львица обесцветила не только волосы, но и брови, а теперь и наша звезда Полина Гагарина решилась подхватить новомодную тенденцию.

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Артистка в режиме онлайн продемонстрировала своим поклонника, как ей осветляют брови. При этом не скрыла, что переживает за их состояние, опасаясь, что они «отвалятся».