«Оставить в покое»: звездный адвокат встал на защиту Пугачевой

Пока Алла Борисовна прогуливается по пляжам Юрмалы, звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что по возвращению на родине к ней не может быть никаких вопросов. Ведь за все эти месяцы Примадонна не проронила ни слова в адрес мировой ситуации.
По словам правозащитника, за слова и действия Максима Галкина певица не должна отвечать.
«Полагаю, все инсинуации на эту тему нужно прекратить! Моя солидарность с мнением Ильи Резника, что пора оставить в покое Аллу Борисовну. Будет замечательно, если она вернется на сцену и продолжит радовать нас своим безграничным талантом», - резюмировал Андрей Алешкин «Экспресс газете».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Алла Пугачева заявляла, что к сентябрю вернется в Россию.