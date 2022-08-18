«Оставить в покое»: звездный адвокат встал на защиту Пугачевой

Пока Алла Борисовна прогуливается по пляжам Юрмалы, звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что по возвращению на родине к ней не может быть никаких вопросов. Ведь за все эти месяцы Примадонна не проронила ни слова в адрес мировой ситуации.

По словам правозащитника, за слова и действия Максима Галкина певица не должна отвечать.