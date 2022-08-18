«Оставить в покое»: звездный адвокат встал на защиту Пугачевой

Андрей Алешкин считает, что Примадонна не должна отвечать за слова и действия Максима Галкина.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Пока Алла Борисовна прогуливается по пляжам Юрмалы, звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что по возвращению на родине к ней не может быть никаких вопросов. Ведь за все эти месяцы Примадонна не проронила ни слова в адрес мировой ситуации.

По словам правозащитника, за слова и действия Максима Галкина певица не должна отвечать.

«Полагаю, все инсинуации на эту тему нужно прекратить! Моя солидарность с мнением Ильи Резника, что пора оставить в покое Аллу Борисовну. Будет замечательно, если она вернется на сцену и продолжит радовать нас своим безграничным талантом», - резюмировал Андрей Алешкин «Экспресс газете».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Алла Пугачева заявляла, что к сентябрю вернется в Россию.

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