«Оставить ее в беде я не могла»: жена Резника спасла крымчанку от гибели

Супруге народного артиста России пришлось изменить свои планы.
Илья Резник с супругой Ириной. Фото: Global Look Press

Илья Резник с супругой Ириной. Фото: Global Look Press

Супруга Ильи Резника Ирина спасла пьяную крымчанку от гибели. Если бы не жена народного артиста РФ, то женщину, едва стоявшую на ногах, могла сбить машина.

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Ирина Резник запомнила все в мельчайших деталях. В тот день она возвращалась поздно вечером домой, как вдруг заметила на дороге какую-то суету.

«Прямо на оживленн­ой трассе сидела пья­ная женщина. К счастью, ее не сбили: так­сист успел вовремя затормозить. Женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения: она не понимала, где находится, не ориентировалась в пространстве. Так­сист уехал, а я поня­ла, что бросить ее одну и оставить в беде не могу. Осталась с ней одна», — делится Резник.

Жена композитора вызвала полицию, но при этом не спешила уйти. Спустя время крымчанка смогла выдавить из себя домашний адрес, куда Ирина вслед за женщиной и направилась. Все закончилось благополучно, поделилась Резник с порталом prozvezd.

Ранее стало известно, что Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины.

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