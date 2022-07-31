«Оставить ее в беде я не могла»: жена Резника спасла крымчанку от гибели

Супруга Ильи Резника Ирина спасла пьяную крымчанку от гибели. Если бы не жена народного артиста РФ, то женщину, едва стоявшую на ногах, могла сбить машина.

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Ирина Резник запомнила все в мельчайших деталях. В тот день она возвращалась поздно вечером домой, как вдруг заметила на дороге какую-то суету.

«Прямо на оживленн­ой трассе сидела пья­ная женщина. К счастью, ее не сбили: так­сист успел вовремя затормозить. Женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения: она не понимала, где находится, не ориентировалась в пространстве. Так­сист уехал, а я поня­ла, что бросить ее одну и оставить в беде не могу. Осталась с ней одна», — делится Резник.

Жена композитора вызвала полицию, но при этом не спешила уйти. Спустя время крымчанка смогла выдавить из себя домашний адрес, куда Ирина вслед за женщиной и направилась. Все закончилось благополучно, поделилась Резник с порталом prozvezd.

Ранее стало известно, что Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины.