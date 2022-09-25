Оставила двоих детей, чтобы поддержать Джонни: появились подробности нового романа Деппа

Журналисты раскопали подробности нынешнего романа Джонни Деппа – с его бывшим адвокатом Джоэль Рич. Напомним, она представляла интересы актера на его проигранном суде в Великобритании. В американском процессе, завершившемся победой минувшим летом, кинозвезду представляла юрист Камилла Васкес, которой тоже приписывали роман с голливудским красавчиком.

Итак, оказывается, когда Джонни судился со своей бывшей женой Эмбер Херд в апреле-июне, он уже встречался с Джоэль. Их отношения начались гораздо раньше сентября, когда о них стало известно. Рич не участвовала в судебном процессе в Вирджинии, но все равно приехала туда поддержать Деппа – из личной симпатии. И даже оставила в Великобритании своего мужа, с которым разводится, и двоих детей.