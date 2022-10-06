Оставил жене и ребенку: Малахов отказался от квартиры в Москве после слухов о разводе

В последнее время по Сети активно распространяются слухи о том, что Андрей Малахов находится на грани развода с Натальей Шкулевой.

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На днях телеведущий подогрел домыслы поклонников. Он признался, что покинул Москву, оставив дома супругу с четырехлетним сыном Александром.

Более того, 50-летний шоумен сообщил, что решил отказаться от столичной прописки и зарегистрировался в родных Апатитах. Сейчас Малахову комфортнее находиться в городе, где пару лет назад он организовал центр современного искусства «Сияние», передав туда собственную коллекцию картин.