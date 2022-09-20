Оставил насиженный домик в Канаде: 58-летний Серебряков вернулся в Россию с малюткой-внучкой

Еще в начале 2012 года Алексей Серебряков эмигрировал за границу. С тех пор утекло много воды, прошло уже десять лет... И вот звезда телесериала «Бандитский Петербург» вернулся в Россию с семьей, влившись в светскую жизнь. Он посетил премьеру «Красная Шапочка», в зале кинотеатра «Октябрь» Серебряков появился с лапочкой-внучкой.

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Похоже, что Алексей оставил в Канаде свой насиженный, уютный домик. Правда, общаться с прессой актер не стал, проигнорировав вопросы о семье, пишет kp.ru.