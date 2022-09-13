«Оставил Климову на задворках прошлого»: Гела Месхи «растоптал» шанс на воссоединение с матерью своей дочки Беллы

Екатерина Климова и Гела Месхи развелись так же неожиданно для поклонников, как и поженились. В беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» актриса утверждала, что для нее бывший муж все равно остается близким человеком.

Просто Климова хотела дать возлюбленному шанс построить карьеру, состояться в актерской стезе. При этом Екатерина считала, что им рано ставить точку в отношениях, полагая, что Месхи еще будет рядом. Однако, как показывает время, напрасно.

«Поймите правильно, мы не потерялись. Мы очень близкие люди. Гела очень помогает, проявляет свои мужские качества. Эта пауза пошла нам на пользу», — говорила Климова.

У пары, кстати, есть общая дочка Белла. Она стала первоклассницей. Девочка учится в Ломоносовской школе вместе со старшими братьями Матвеем и Корнеем. А вот сестра Беллы, Елизавета Хорошилова, студентка МГУ, школу она уже окончила.

Младшую дочку в первый класс Екатерина Климова повела вместе с Гелой Месхи, дав почву для слухов о примирении с мужем. Вот только с экс-возлюбленным актриса не сошлась.

Можно сказать, что Месхи увеличил дистанцию между ними. Поговаривают, что у актера бурный роман с бывшей пассией солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».