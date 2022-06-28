«Оставь покойницу в покое!»: Орлова разозлила Миро, когда приплела Фриске к похоронам Шатунова

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова объяснила своим поклонникам, почему ее не было на прощании с Юрием Шатуновым. По словам звезды, она считает, что на таких мероприятиях должны появляться действительно близкие люди. А артиста, дескать, не было даже на похоронах Жанны Фриске.

Этими словами она сильно разозлила блогера Лену Миро, которая считает, что ведущая слишком часто упоминает имя своей подруги, в том числе и в совсем неуместных ситуациях.

«У меня есть родственница, которая в каждом разговоре упоминает покойного сына. Посмею ли я как-то косо на нее посмотреть? Нет, конечно! Не дай Бог никому оказаться на ее месте. Но это мать! Похоронившая сына! Единственного сына! Не подругу!

Орлова, оставь ты уже покойницу в покое. Она тебе не дочь, чтобы в каждом интервью ее имя трепать. Живи своей жизнью уже. Достала реально», — сорвалась Миро в своем ЖЖ.

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