Остаться любой ценой: стало известно, на каких правах Светлана Малькова живет в США

В середине марта Светлана Малькова, которая приобрела популярность после скандального развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, заявила, что едет в США. Своей так называемой группе поддержки она рассказывала, как обманула пограничников и прилетела в Америку по туристической визе всего на 12 дней.

С тех пор прошло пять месяцев, многодетная мама с тремя детьми уже обустроилась в шелтере – приюте для бездомных и готовится отправлять детей в школу.