Остаться любой ценой: стало известно, на каких правах Светлана Малькова живет в США

В середине марта Светлана Малькова, которая приобрела популярность после скандального развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, заявила, что едет в США. Своей так называемой группе поддержки она рассказывала, как обманула пограничников и прилетела в Америку по туристической визе всего на 12 дней.
С тех пор прошло пять месяцев, многодетная мама с тремя детьми уже обустроилась в шелтере – приюте для бездомных и готовится отправлять детей в школу.
Шелтер. Фото: соцсети
Звездный адвокат Александр Бенхин в беседе с сайтом Teleprogramma.pro пояснил, на каком основании Малькова могла задержаться за океаном.
«Уже там она подала заявление на убежище как женщина, находящаяся в опасности. И поэтому получила какой-то временный статус, может быть», — сказал Бенхин Teleprogramma.pro.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
По мнению правозащитника, Малькова с детьми будет жить в шелтере, пока ее дело рассматривают в соответствующих органах. Однако доказать, что она действительно находилась в опасности будет крайне сложно, учитывая тот факт, что у Мальковой есть ВНЖ в Словении, которая входит в Еврозону.
Справка Teleprogramma.pro
Александр Бенхин – звездный адвокат. Член Международной полицейской ассоциации, помощник члена Совета Федерации, специалист по Шенгенскому соглашению. Работал с Любовью Успенской, Андреем Григорьевым-Апполоновым и другими селебрити.
Александр Бенхин. Фото: соцсети