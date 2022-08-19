«Остаться глухим — это очень сложно»: Дзюнник пожалел тяжелобольного Корчевникова

Дзюнник признался, что во время последней беседы Корчевников с трудом разбирал его слова. Заметив это, продюсер стал оживленно артикулировать.

«Я обратил внимание, что как глухие люди, которые тебя не слышат, они смотрят на твой рот и читают по губам, и у Бори было тоже самое», — поделился Леонид с Telegram-каналом «Звездач».