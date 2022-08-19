«Остаться глухим — это очень сложно»: Дзюнник пожалел тяжелобольного Корчевникова

Продюсер откровенно высказался о болезни телеведущего.
Борис Корчевников. Фото: Global Look Press

Борис Корчевников. Фото: Global Look Press

В последнее время в Сети активно обсуждают состояние здоровья Бориса Корчевникова. СМИ сообщают, что телеведущий может окончательно лишиться слуха.

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По словам продюсера Леонида Дзюнника, проблемы со здоровьем у Корчевникова начались давно, в то время, когда он вел программу «Прямой эфир». Тогда ведущий работал с двумя наушниками, которые увеличивали подачу звука.

«Он давно с этой проблемой живет. Жалко, когда человек теряет слух, особенно для телевизионного журналиста остаться глухим — это очень сложно», — рассказал друг ведущего.

Дзюнник признался, что во время последней беседы Корчевников с трудом разбирал его слова. Заметив это, продюсер стал оживленно артикулировать.

«Я обратил внимание, что как глухие люди, которые тебя не слышат, они смотрят на твой рот и читают по губам, и у Бори было тоже самое», — поделился Леонид с Telegram-каналом «Звездач».

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