Останки актеров «Звездного пути» собираются запустить в Космос

Фанаты «Звездного пути» по всему миру 8 сентября отмечают 56-летнюю годовщину со дня выхода первого фильма франшизы. Именно сегодня в прессе появилась новость, от которой многие поклонники фильма наверняка всплакнут от умиления.

Чудом сохранившийся образец ДНК актера ДеФореста Келли, сыгравшего в «Звездном пути» роль доктора Маккоя, сможет присоединиться к останкам своих коллег и вместе с ними уже в конце этого года отправится в Космос на ракете «Вулкан». Об этом сообщило издание TMZ.

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