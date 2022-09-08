Останки актеров «Звездного пути» собираются запустить в Космос

Прах и волосы звезд популярной франшизы отправятся в свою последнюю миссию вокруг Солнца.
Star trek: ДеФорест Келли и Леонард Нимой

ДеФорест Келли (слева) и Леонард Нимой. Фото: кадр из фильма

Фанаты «Звездного пути» по всему миру 8 сентября отмечают 56-летнюю годовщину со дня выхода первого фильма франшизы. Именно сегодня в прессе появилась новость, от которой многие поклонники фильма наверняка всплакнут от умиления.

Чудом сохранившийся образец ДНК актера ДеФореста Келли, сыгравшего в «Звездном пути» роль доктора Маккоя, сможет присоединиться к останкам своих коллег и вместе с ними уже в конце этого года отправится в Космос на ракете «Вулкан». Об этом сообщило издание TMZ.

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Келли умер от рака желудка еще в 1999 году, однако его подруга Крис Смит все это время хранила прядь его волос. Эту прядь она решила передать United Launch Alliance, чтобы ДеФорест смог совершить путешествие в межзвездное пространство вместе со своими товарищами.

Кроме Келли на орбиту вокруг Солнца также отправят прах Нишелль Николс, чья жизнь оборвалась в июле этого года, Джеймса Дуэна, Маджел Бэррет и создателя «Звездного пути» Джина Родденберри.

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