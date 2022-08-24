Осталась всего неделя: стало известно, кому с 1 сентября повысят пенсии

Пенсии поднимут российским пенсионерам уже с 1 сентября. Однако повышение коснется не всех, а только определенных категорий граждан. При этом, перерасчет выплат произойдет автоматически.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, изменения коснутся тех, кто уволился с работы в мае.