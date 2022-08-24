Осталась всего неделя: стало известно, кому с 1 сентября повысят пенсии

Пенсии поднимут российским пенсионерам уже с 1 сентября. Однако повышение коснется не всех, а только определенных категорий граждан. При этом, перерасчет выплат произойдет автоматически.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, изменения коснутся тех, кто уволился с работы в мае.
«Для них с сентября пенсия начнет начисляться уже с учетом всех пропущенных индексаций. При этом такие пенсионеры получат еще и доплаты за три месяца, пока шел процесс возвращения им прибавки. Размер увеличения для каждого будет индивидуальным. А если пенсионер снова устроится на работу, доплату с него все равно не снимут», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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Также, по словам эксперта, на прибавку к пенсии могут рассчитывать те, кто в августе стал самозанятым.