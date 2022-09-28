Осталась верна единственному мужу: как 75-летняя София Ротару выглядела, когда была молодой

В свое время ходило много слухов о том, что Алла Пугачева якобы соперничает с Софией Ротару за право считаться главной певицей отечественной эстрады. Без этих двух артисток не обходился ни один концерт в советские года.
В отличие от Примадонны, София Михайловна всегда оставалась верна одному мужу. Выходить замуж после смерти музыканта Анатолия Евдокименко артистка не захотела. А вот за плечами Аллы Борисовны несколько браков. Ее пятым мужем стал шоумен Максим Галкин*.
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В свои 75 лет София Ротару крайне редко дает концерты, но поговаривают, что порой она выступала на частных праздниках и корпоративах. У певицы есть сын Руслан, который подарил ей двух внуков: сына они с женой Светланой назвали в честь дедушки — Анатолием, а дочку — так же, как бабушку, Соней.
А как София Ротару выглядела на заре своей карьеры? Когда рядом с ней был ее любимый муж.
София Ротару с мужем Анатолием Евдокименко. Фото: личный архив героя публикации
Народная артистка СССР всегда была хороша собой. А в советские годы и вовсе отличалась естественной красотой, без каких-либо прикрас: яркого макияжа и париков.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.