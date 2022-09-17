«Осталась без мужа с детьми на руках»: экс-депутат сжалился над Пугачевой

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков посочувствовал Алле Пугачевой, мужа которой внесли в список физлиц-иноагентов. По его мнению, Максим Галкин* обосновано получил новый статус, но его супруга не заслуживает гнева в свой адрес.

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«Надоели злые реплики в адрес великой советской и российской певицы. Не надо хаять человека, который слова дурного не сказал о России. Наоборот — женщина фактически осталась без мужа с двумя детьми на руках», — возмущается экс-парламентарий.

Худяков подчеркнул, что к Алле Борисовне не должно быть претензий. Более того, россияне с трепетом ждут от нее новых песен.

«Пора работать – муж сбежал и скурвился окончательно», — резюмировал экс-депутат.

Ранее Екатерина Мизулина хлестко высказалась о Максиме Галкине* после признания его иноагентом. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что «так будет с каждой тварью».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента