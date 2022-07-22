Осознал масштаб своего бедствия: оскорбивший россиян Макс Барских «переобулся»

Макс Барских на фоне февральских событий сорвался с цепи и принялся поносить россиян и наших звезд на чем свет стоит. Скандальные заявления сыпались от украинца с завидной регулярностью. Но не прошло и полгода, как артист переобулся.

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Как сообщает сайт Solenka.info со ссылкой на музыкального критика Александра Фадеева, украинец заявил, что не винит россиян в происходящих событиях и готов дать концерт. По мнению эксперта, певец осознал свое положение и подсчитал убытки от потерь концертов в России.

Но поезд ушел – восстановить себе популярность и вернуть любовь российской публики он уже не сможет, считает Фадеев. Вдобавок на территорию нашей страны ему запрещен въезд на полвека.