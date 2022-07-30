«Особого желания делать это чаще у них нет»: Сергей Лазарев сделал признание о сыне и дочери

Российский певец Сергей Лазарев в одном из недавних интервью сделал признание о семилетнем сыне Никите и трехлетней дочери Анне. Артист заявил, что наследникам не нравится его светская жизнь.

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По словам певца, он намеренно не погружает детишек в детали шоубизной жизни и за редким исключением выходит с ними в свет. Наследники, в свою очередь, прекрасно все понимают и не устраивают истерик.