«Особого желания делать это чаще у них нет»: Сергей Лазарев сделал признание о сыне и дочери

Российский певец Сергей Лазарев в одном из недавних интервью сделал признание о семилетнем сыне Никите и трехлетней дочери Анне. Артист заявил, что наследникам не нравится его светская жизнь.
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По словам певца, он намеренно не погружает детишек в детали шоубизной жизни и за редким исключением выходит с ними в свет. Наследники, в свою очередь, прекрасно все понимают и не устраивают истерик.
«В прошлом году я впервые вывел их вместе на красную дорожку «Новой волны» в Сочи. Никита уже постарше и несколько раз принимал участие в подобных мероприятиях, для Ани это был первый выход. Дети не растерялись, вели себя достойно и спокойно, улыбались и позировали. Но особого желания делать это чаще у них нет. Они понимают, что внимание – это часть работы их папы»», — объяснил Лазарев.
Отметим, что Сергей Лазарев не комментирует личную жизнь, поэтому о маме детей мало что известно. Единственное, что артист не стал скрывать — это то, что наследников выносила суррогатная мать, но биологическая у обоих одна и та же.
Источник: «Федерал Пресс».