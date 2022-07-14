«Особенное выражение лица»: теща Авербуха засняла маленького сына Арзамасовой в соломенной шляпке

Лиза Арзамасова является одной из известных актрис. Она не скрывает, что слава к ней пришла в детстве, когда ей досталась роль в сериале «Папины дочки».
С тех пор ее копилка с ролями пополнилась. Также артистка играет в театре. Но последние два года она также хвастается счастьем в личной жизни.
В последнее время Лиза делится кадрами с мужем Ильей Авербухом. Они приехали в Сочи, куда фигурист привез свое ледовое шоу. Также пара взяла с собой маленького сына Льва.
Актриса ходит с ним на прогулки, а также накануне она познакомила кроху с морем. По словам Арзамасовой, малышу пока волны не нравятся.
Примечательно, что 14 июля актриса опубликовала новое фото с подросшим малышом. В кадре Лева позирует в полосатой футболке и соломенной шляпке. Она продемонстрировал выразительные глаза.
«Если бы других дел не было, я бы до года каждый день ребенка, как настоящий День Рождения, отмечала, но из общей традиции — каждый месяц. Хотя в душе, конечно, — ежедневно.
Мои лучшие портреты на мобильный телефон сделала мама, но когда я была маленькая, не очень хорошие камеры на телефонах были. Левушке повезло. Мама долго и терпеливо может ловить момент, пока не поймает какое-то особенное выражение лица и особенный ракурс, так что у Левушки может накопиться большой фотоархив от бабушки с самого раннего детства. Мам, спасибо за этот «незнаечный» снимок!» — написала звезда.
Лев Авербух. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие осыпали комплиментами малыша.
«Очень красивый малыш», «Как же он похож на мамочку», «Левушка очень похож на маму», «Ох, как же нам знакомо, когда дите прячет нижнюю губу», «Боже мой, какой парень вкусный», — прокомментировали кадры подписчики.