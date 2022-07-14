«Особенное выражение лица»: теща Авербуха засняла маленького сына Арзамасовой в соломенной шляпке

Лиза Арзамасова является одной из известных актрис. Она не скрывает, что слава к ней пришла в детстве, когда ей досталась роль в сериале «Папины дочки».

С тех пор ее копилка с ролями пополнилась. Также артистка играет в театре. Но последние два года она также хвастается счастьем в личной жизни.