Основатель группы «Земляне» Киселев пригласил музыкантов выступать в Донбассе

Владимир Киселев, создатель и продюсер популярной группы «Земляне», обратился к российским артистам с призывом выступать не только не территории России, но и давать концерты жителям Донбасса, а также приезжать в освобожденные города Украины. Музыкант добавил, что «Земляне» уже неоднократно там выступали, радуя своими песнями зрителей Донецка, Луганска и Херсона. Как сказал Киселев:

«Конечно, я бы призвал всех наших артистов заниматься не этими помпезными концертами на площадях в Москве и в больших городах, а собирать вещи и двигаться в сторону наших воинов, туда, где это надо».

По его мнению, не стоит обращать внимания на осуждение «испуганных патриотов», которым могут не понравиться концерты в Донбассе, сообщает издание «РИА ФАН».

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