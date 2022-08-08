Ослепляющая красота: Анна Нетребко в струящемся платье в пол с жемчужным мерцанием щегольнула в Вероне

Оперная дива восхитила поклонников вечерним нарядом. Она вышла в свет с мужем, который моложе ее на пять лет.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. Она является оперной певицей, которая выступала в самых разных странах и объездила всю Европу.

Артистка живет в Вене, но регулярно гастролирует, поэтому дома находится нечасто. Однако в этом году ей пришлось отменить ряд концертов, поэтому звезда успела отдохнуть в Египте, США и даже Великобритании.

Нетребко недавно снова стала выступать. Она уже дала несколько концертов в Италии. А после отдыха в Форте-деи-Марми певица приехала в Верону. Там артистка радует публику не только вокалом, но и яркими образами. Анна славится своим чувством стиля. Она не боится быть яркой даже в обычной жизни. 

На этот раз Анна решила выйти в свет с мужем Юсифом Эйвазовым, который моложе ее на пять лет. Супруги зачастую вместе выступают на сцене.

На этот раз певица облачилась в платье в пол с жемчужным мерцанием. Наряд из ткани плиссе визуально скрыл все недостатки ее фигуры. Она дополнила образ босоножками и фиолетовой сумочкой. 

Поклонники поразились тому, как выглядит 50-летняя оперная дива. Многие отметили, что этот наряд особенно выгодно украсил ее. Другие удивились, что Юсиф был в шортах, а не в костюме, хотя обычно они подбирают гармоничные луки. 

«Ну какая вы роскошная», «Богиня наша», «Вы так похудели или это волшебство платья?», «Сразили своей красотой», «Ох, какая красотка! А почему Юся в шортах? Срочно переодеть», «Ну просто лишаете речи», — стали писать подписчики.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды

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