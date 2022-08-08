Ослепляющая красота: Анна Нетребко в струящемся платье в пол с жемчужным мерцанием щегольнула в Вероне

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. Она является оперной певицей, которая выступала в самых разных странах и объездила всю Европу.

Артистка живет в Вене, но регулярно гастролирует, поэтому дома находится нечасто. Однако в этом году ей пришлось отменить ряд концертов, поэтому звезда успела отдохнуть в Египте, США и даже Великобритании.