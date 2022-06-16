«Он оскорбил миллионы людей»: политолог оценил высказывание Шевчука о Родине

Музыкант Юрий Шевчук на концерте в Уфе произнес скандальную речь про Родину. Он высказался против тех, кто поддерживает президента, и сравнил страну с нищей бабушкой на рынке. Многие деятели культуры и общественники высказались по этому поводу.

Оценил высказывание Шевчука и политолог Дмитрий Куликов. В YouTube-программе Дианы Кади ведущий программы «Кто против?» довольно категорично объяснил, что имел в виду лидер ДДТ.

«Шевчук же не лизоблюдство осудил. Он оскорбил миллионы наших людей, тех, которые поддерживают спецоперацию и поддерживают действия президента. Он обозвал их лизоблюдами в такой грубой, циничной форме. Вот же что он сделал, мне плевать, косвенно или нет! Я сужу по намерениям, он это сделал прямым текстом, сказав, что миллионы людей, десятки миллионов страны, вот этим. Это действия не против президента страны, это действия против миллионов людей, и это на них направлено!» — убежден Куликов.