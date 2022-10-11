Оскандалившаяся дочь Успенской обматерила россиян

В свое время единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина столкнулась с атакой хейтеров. Девушку высмеивали из-за странного поведения на людях.
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Сейчас Татьяна не привлекает внимание к своей персоне скандальными выходками, однако до сих пор не может спокойно реагировать на выпады злопыхателей. На днях она сцепилась с ними в соцсети.
Девушке не понравились язвительные комментарии, которыми наполнился аккаунт Анастасии Волочковой после публикации архивного видео о пике ее карьеры балерины.
«Ох зря консервы постишь, не в твою пользу сравнение, вызывает только жалость и досаду», — написала одна из пользовательниц артистке.
Плаксина встала на защиту Волочковой.
«Все люди стареют. ***** (отстаньте) от Насти, вечно молодые», — жестко высказалась звездная наследница.
Напомним, последние несколько лет у Плаксиной и Успенской выдались весьма непростыми. Девушка на всю страну обвинила мать в жестоком обращении, а затем сбежала в Америку. После этого Татьяна прошла курс лечения от наркозависимости.