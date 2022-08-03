Оскандалившаяся Ауг поддержала сбежавшего Белого

Недавно Анатолий Белый уехал из России. В соцсетях он оставил пронзительное письмо, в котором попытался объяснить свой поступок. Актер заявил, что с трудом доиграл сезон в МХТ, так как не хотел подводить коллег.

Накануне Белый отпраздновал свой день рождения. Во всех соцсетях у него размещен украинский флаг, а поздравили его в основном те, кто ранее негативно высказывался в адрес России. Среди них – оскандалившаяся актриса Юлия Ауг.