Оскандалившаяся Ауг поддержала сбежавшего Белого

Недавно Анатолий Белый уехал из России. В соцсетях он оставил пронзительное письмо, в котором попытался объяснить свой поступок. Актер заявил, что с трудом доиграл сезон в МХТ, так как не хотел подводить коллег.
Накануне Белый отпраздновал свой день рождения. Во всех соцсетях у него размещен украинский флаг, а поздравили его в основном те, кто ранее негативно высказывался в адрес России. Среди них – оскандалившаяся актриса Юлия Ауг.
Юлия Ауг. Фото: Global Look Press
«Помогать людям в Донбассе - как-то мысль в его светлую творческую голову не приходила. Ну, зато полная определенность с кем этот мастер культуры», - пишет телеграм-канал Ломовка.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Белый заявил, что худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский будет ждать его в стенах театра в любое время.