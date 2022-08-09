«Ошибка паспортистки»: когда на самом деле родилась София Ротару

На прошлой неделе украинская певица София Ротару отметила 75-летие. Но многие поклонники певицы не верят, что ей действительно исполнилось столько лет. Ведь она совершенно не выглядит на свой возраст.

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А ведь есть в этом доля правды. В «Википедии» говорится, что София Михайловна родилась 7 августа. Но сама певица утверждает обратное. Оказывается, на самом деле день рождения Ротару - 9 августа.