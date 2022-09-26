Ошибка или сила: что означает таинственный знак, который Пугачева сделала у гроба Горбачева и в доме Николаева

Алла Пугачева повторила жест, сделанный у гроба Михаила Горбачева, в гостях у Игоря Николаева. Артистка на этот раз подняла указующий перст вверх. И психолог, хиролог Наталья Ковалева в беседе с «Пятым каналом» объяснила, что он означает в случае Аллы Борисовны.

«У гроба Горбачева, скорее всего, она указывала ему на его ошибки, мол, я же тебе говорила тебе, зачем ты так. Указательный палец потому и называется «указательным», что им мы указываем, когда хотим человека остановить, указать ему на его ошибки», - пояснила эксперт.