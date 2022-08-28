«Ошеломиссимо!»: Загитова в ультракоротких шортиках щегольнула крепким рельефом бедер

Алина Загитова прославилась не только тем, что завоевала золотую медаль на олимпийских играх в Пхенчхане, она так же одна из самых титулованных фигуристок в России. Комплект наград спортсменки впечатляет. Но останавливаться на достигнутом подопечная Этери Тутберидзе не собирается.

Так, Алина Загитова пробует себя в новых для нее проектах. К примеру, она выступала в ледовом шоу Татьяны Навки и в паре с Алексеем Ягудиным вела проект «Ледниковый период». Все, за что бы не взялась фигуристка, ей удается сделать на высоте.

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