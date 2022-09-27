«Ошеломиссимо! Лицо опухло»: Муцениеце влезла в лифт, забыв накраситься спросонья

Пока «мажор» Павел Прилучный отмечает месяц со дня свадьбы с Зепюр Брутян, его бывшая жена ездит на съемки, отвлекаясь от семейных забот. Детей Агата Муцениеце отдала в школу. С кем делают уроки Тимофей и Мия пока их звездная мама снимается в сериалах, не понятно. Скорее всего ждут пока она вернется домой и засядет с ними за учебниками.

С Мией проще, она первоклассница, домашних заданий ей дают немного. А вот с уроками Тимофея актрисе приходится повозиться. Неудивительно, что порой Агата позволяет себе наплевать на макияж, отправляясь на съемки. Так в лифте актриса показала чуть припухшее порозовевшее лицо, позабыв накраситься спросонья.

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