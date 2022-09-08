Осенняя нежность: невестка Орбакайте в юбке плиссе и сливочном пуловере похвасталась трендовым маникюром

Вот уже пять лет сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков живет в браке с Аленой Красновой. Она была совсем юной, когда познакомилась с музыкантом. У них случилась любовь с первого взгляда. Теперь супруги много путешествуют и любят собирать друзей на бывшей даче Примадонны. При этом каждый также строит свою карьеру.
Внук Аллы Пугачевой уже много лет выступает со своей группой. Также он играет в театре и иногда снимается в телевизионных шоу. А вот его жена является моделью. Она часто участвует в фотосессиях. Недавно Алена примерила модные платья в стиле школьниц. А также в ее гардеробе появились осенние луки.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз невестка Орбакайте отправилась в салон красоты. Она отметилась в юбке плиссе и пуловере молочного цвета. Девичий наряд подчеркнул ее талию и ноги. Как оказалось, Алена решила сделать себе новый модный маникюр. Она продемонстрировала ногти цвета жемчуга, но без блеска и перламутра. Длину блондинка наращивать не стала и сделала квадратную форму ногтей.
Поклонники восхитились нежным образом жены Преснякова. К слову, тренд на натуральные и естественные ногти в этом году поддержали многие звезды.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды