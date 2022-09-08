Осенняя нежность: невестка Орбакайте в юбке плиссе и сливочном пуловере похвасталась трендовым маникюром

Внук Аллы Пугачевой уже много лет выступает со своей группой. Также он играет в театре и иногда снимается в телевизионных шоу. А вот его жена является моделью. Она часто участвует в фотосессиях. Недавно Алена примерила модные платья в стиле школьниц. А также в ее гардеробе появились осенние луки.

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