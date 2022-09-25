Осенний вайб: Подольская в силуэтном платье цвета мандарина и кожаном жакете щегольнула на шоу Навки в Сочи

На новых кадрах Наталья покрасовалась в силуэтом платье мандаринового цвета и лодочках в тон. Образ дополнял кожаный жакет, который является актуальным предметом гардероба. Певица отправилась на ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Она пришла в восторг от выступления фигуристов.

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