Осенний вайб: Подольская в силуэтном платье цвета мандарина и кожаном жакете щегольнула на шоу Навки в Сочи

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру в отечественном шоу-бизнесе. Она смогла стать известной певицей. Уже больше 10 лет артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану только год. Пара старается во всем дополнять друг друга.
Подольская минувшим летом ездила отдыхать с семьей в Испании. Также она осенью успела посетить несколько светских мероприятий, где отметилась в женственных платьях. А недавно певица презентовала свое шоу «Ваша Наташа», где первое интервью взяла у мужа. А вот 24 сентября она уехала в Сочи с подругой, оставив Преснякова дома с детьми.
На новых кадрах Наталья покрасовалась в силуэтом платье мандаринового цвета и лодочках в тон. Образ дополнял кожаный жакет, который является актуальным предметом гардероба. Певица отправилась на ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Она пришла в восторг от выступления фигуристов.
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Потом Наталья отправилась с подругой в ресторан, где насладилась изысканными блюдами. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что молодая мама выглядит стильно. Подольская утаила, сколько времени она проведет вдали от дома.
«Какая красивая», «Иногда такой отдых необходим», «Какие цвета! Это прям ваше», «Наталья, какая вы прекрасны», — стали писать пользователи Сети.