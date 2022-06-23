Оседал на землю, несли из авто словно тряпичную куклу: в Сети появилось последнее видео еще живого Юрия Шатунова

На кадрах видно, что солист группы «Ласковый май» находится практически в бессознательном состоянии. Ему было очень плохо. Шатунов даже не мог идти сам.

Юрий Шатунов. Фото: пресс-служба, личный архив

В Сети появилось последнее видео еще живого Юрия Шатунова. Друзья помогали ему выбраться из машины, неся будто тряпичную куклу. Сил подняться с сиденья авто у солиста «Ласкового мая» просто не было. Шатунов тяжело дышал, пытаясь удержаться на ногах.

Друг музыканта чуть ли не волоком нес его к карете скорой помощи. Видно, что Юрий едва не терял сознание, настолько он был слаб. Певец оседал на землю. Если бы не друзья, которые держали его в кольце рук, Юрий бы просто упал. Ноги его как будто не слушались.

Уже на тот момент состояние артиста было критическим. Менеджер Юрия Шатунов в беседе с Teleprogramma.pro уточнил, что у певца в карете скорой помощи остановилось сердце. Также уточняется, что медикам удалось завести сердце артиста. 

 

Сообщается, что лидер группы «Ласковый май» умер в результате острой сердечной недостаточности. Причина — обширный инфаркт. Исполнитель не был в наркотическом или алкогольном опьянении. Шатунову вызвали скорую вчера, 22 июня, примерно в 11 вечера. Он жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда. Спасти артиста медикам не удалось.

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