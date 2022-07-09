«Ощущение, что он никуда не уходил»: Денис Клявер измучен реалистичными снами об умершем отце

Народный артист России Илья Олейников скончался 10 лет назад на 66-м году жизни. Звезда «Городка» мучительно уходил из-за тяжелой болезни. По словам сына звезды, певца Дениса Клявера, в день смерти отец явился к нему во сне. Прошло уже много лет, а он до сих пор видит родителя.

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Клявер отмечает, что это очень реалистичные сны, после которых ему нужно время, чтобы прийти в себя.

«И сейчас папа периодически мне снится. Это классные моменты, потому что все происходит как-то очень реалистично: только утром, когда просыпаюсь, понимаю – отец мне снился, а у меня во сне было полное ощущение, что он никуда не уходил», — поделился артист.

Певец заверил, что не умеет трактовать увиденное в царстве Морфея. Когда Илья Львович скончался, он увидел его в хорошем расположении духа. Тогда Клявер подумал, что отец поправится, однако наутро его ждали неутешительные новости.

«Выглядел он в том сне шикарно — импозантный, яркий мужчина. Я подумал — знак того, что все будет круто. Получилось наоборот: отец приходил попрощаться», — признался артист в интервью «Телепрограмме».

10 июля Илье Олейникову исполнилось бы 75 лет.

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