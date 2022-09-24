Орлова рассказала, кто на самом деле проболтался о ее беременности

Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская в одном из последних интервью сообщила, что совсем скоро одна из звезд шоу-бизнеса громко расскажет о своей беременности.

Поклонники предположили, что гуру имела ввиду 44-летнюю Ольгу Орлову. Ведущая «Дома-2» объявила, что находится сейчас «в интересном положении». Однако певица информацию опровергла.

«Давайте сразу расставим все точки над «i»: виновник беременности — исключительно мой муж! Никто другой не имеет к этому никакого отношения», — написала исполнительница в личном блоге.

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Орлова добавила, что с Блиновской они виделись «пару раз в жизни».