Орлова проболталась, как 21-летний сын Артем отреагировал на ее позднюю беременность

Сын Ольги Орловой поддержал свою звездную маму, когда узнал, что та забеременела. В свои 44 года певица готовится во второй раз стать мамой. При этом хейтеры уверены, что ведущей «Дома-2» стоило бы задуматься о внуках, имея такого взрослого сына. Первенцу поп-дива Артему, как считают ее фанаты, давно пора обзавестись детьми. Ведь ему 21 год.
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Как оказалось, юноша спокойно отнесся к тому, что у его мамы будет малыш. И даже поддержал ее, так как давно мечтал о братике или сестренке.
Сын Ольги Орловой Артем счастлив за маму. Фото: личный архив
«Какая была реакция сына?» — спросила одна из подписчиц ведущую «Дома-2».
«Он очень хотел братика или сестренку! Он счастлив», — заверила Орлова.