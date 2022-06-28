Орлова - о Шатунове: «Его не было на прощании с Фриске, но он ее уважал»

Ольгу Орлову второй день засыпают негативными комментариями в соцсети. Певицу буквально затравили из-за того, что она не пришла проститься с Юрием Шатуновым.

«О тебе так скорбеть никто не будет, как о Шатунове. Могла бы к коллеге и прийти на прощание», — написала звезде одна из поклонниц.

Очередное сообщение с упреком вывело Ольгу из себя. Она жестко ответила не претензии, которые посчитала необоснованными.

«Вы чего все как с цепи сорвались? Вы сами себя слышите? Мне кажется, пойти или не пойти на похороны — это личное дело каждого человека. Кто-то решает идти, кто-то — нет», — высказалась Орлова в соцсети.

Артистка подчеркнула, что провожает в последний путь только близких людей, однако не считает это неуважением к остальным.

«Этот процесс я считаю очень интимным. Уверена, что Юрий разделял мою позицию. Его не было на прощании с Жанной Фриске, но уверена, он ее уважал как коллегу по цеху», — подытожила звезда.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти стал инфаркт.

На похороны экс-солиста «Ласкового мая» пришли тысячи поклонников и всего несколько знаменитостей.

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