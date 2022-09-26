Орлова из «Дома-2» не могла забеременеть два с половиной года

Ольга Орлова на днях рассекретила свое интересное положение. Ведущей проекта «Дом-2» удавалось мастерски скрывать беременность от поклонников и прессы. Никто даже и подумать не мог, что в 44 года певица снова станет мамой. У нее есть взрослый 21-летний сын Артем. Кстати, своего нынешнего мужа бизнесмена Валерия теледива тщательно скрывала от публики. Тот далек от мира шоу-бизнеса, и интерес поклонников его молодой жены избранника Орловой смущает.
В беседе с верными почитателями телеведущая призналась, как она решилась на позднее материнство. Оказывается, певица пыталась забеременеть два с половиной года. И ей это удалось.
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Ольга Орлова мечтала подарить ребеночка любимому мужу. Фото: личный архив
«Как вы решились на позднюю беременность?» — спросила одна из подписчиц у ведущей «Дома-2».
«Мы с мужем очень сильно хотели общего ребенка. И у нас был долгий и непростой путь в этом вопросе. За 2,5 года было достаточно неудач. Но нужно быть настроенным только на победу. Я очень сильно верила! Всем, кто очень хочет ребенка, я этого от всей души желаю! Все будет хорошо! Верьте в себя!!!» — уточнила Орлова.