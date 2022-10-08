Оригинально: Алина Загитова в платье на тонких бретельках засветила мохнатое декольте

Фигуристка нарядилась на съемку.
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка и телеведущая Алина Загитова снова стала ведущей проекта «Ледниковый период». Теперь у нее появилась новая напарница, коллега по фигурному катанию Анна Щербакова, и девушки вместе помогают телезрителям погрузиться в завораживающий мир спорта и шоу.

На новые съемки Загитова нарядилась в зеленое платье на тонких бретельках. Декор в виде перьев оригинально украсил зону декольте, выглядывая из платья вместо пышных телес фигуристки. Девушка покрасовалась перед камерой и запостила кадр в соцсети на радость фанатам.

Алина Загитова. Фото: соцсети

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