Оригинально: Алина Загитова в платье на тонких бретельках засветила мохнатое декольте

Олимпийская чемпионка и телеведущая Алина Загитова снова стала ведущей проекта «Ледниковый период». Теперь у нее появилась новая напарница, коллега по фигурному катанию Анна Щербакова, и девушки вместе помогают телезрителям погрузиться в завораживающий мир спорта и шоу.
На новые съемки Загитова нарядилась в зеленое платье на тонких бретельках. Декор в виде перьев оригинально украсил зону декольте, выглядывая из платья вместо пышных телес фигуристки. Девушка покрасовалась перед камерой и запостила кадр в соцсети на радость фанатам.
Алина Загитова. Фото: соцсети