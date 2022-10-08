Оригинально: Алина Загитова в платье на тонких бретельках засветила мохнатое декольте

Олимпийская чемпионка и телеведущая Алина Загитова снова стала ведущей проекта «Ледниковый период». Теперь у нее появилась новая напарница, коллега по фигурному катанию Анна Щербакова, и девушки вместе помогают телезрителям погрузиться в завораживающий мир спорта и шоу.