«Организм испытывает максимальный стресс»: Пугачевой запретили делать пластику

Внешность Аллы Пугачевой не первый месяц вызывает активные обсуждения в Сети. Многие пользователи отмечают, что за последние месяцы певица заметно сдала.
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По мнению известного пластического хирурга Ивана Володченкова, внешность Примадонны ухудшилась из-за затяжного стресса. Ведь именно стресс вызывает потерю аппетита, утрату сна и излишнюю потерю веса за короткий промежуток времени.
«Основные изменения на лице сильнее прогрессируют в ситуациях, когда организм испытывает максимальный стресс. Причем как психологический, так и соматический», — рассказал эксперт PROZVEZD.
Володченков рекомендовал Пугачевой приложить все усилия, чтобы нормализовать свое эмоциональное состояние. Иначе, по словам хирурга, проблемы будут прогрессировать.
Эксперт запретил Примадонне заниматься коррекцией внешности до того, как ей удастся минимизировать стрессы, стабилизировать сон, вес и питание.
«Если же она будет омолаживаться сейчас, то результат может быть еще хуже. Пока с процедурами по омоложению ей стоит повременить», — подытожил врач.