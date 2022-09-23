«Организм испытывает максимальный стресс»: Пугачевой запретили делать пластику

Володченков рекомендовал Пугачевой приложить все усилия, чтобы нормализовать свое эмоциональное состояние. Иначе, по словам хирурга, проблемы будут прогрессировать.

Эксперт запретил Примадонне заниматься коррекцией внешности до того, как ей удастся минимизировать стрессы, стабилизировать сон, вес и питание.