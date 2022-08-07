Организаторы в шоке: какой странный пункт есть в райдере Валерия Леонтьева

Певец Валерий Леонтьев попал в список звезд с самыми безумными райдерами. В его требованиях есть пункт, который сложно объяснить, если не знать нюансы.

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Исполнитель хита «Казанова» указал в райдере «мусорные мешки» как обязательный атрибут в его гримерке. На деле оказалось, что пакеты нужны для заклеивания окон в комнате певца, где он готовится перед выступлением.

Мешки нужны не только, чтобы скрыть артиста от любопытных глаз, но и с целью его возможного отдыха, например, чтобы выспаться после длительных перелетов и смены часовых поясов.

Ранее Валерий Леонтьев лег на стол пластического хирурга ради поддержания красоты и молодости. Процедуры обошлись певцу в кругленькую сумму и стали причиной некоторых проблем.

Источник: «Центральное телевидение» на НТВ.