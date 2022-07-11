Орбакайте в розовых лосинах обвинили в копировании образа Мадонны

Кристина Орбакайте снялась в новом клипе на песню «Нравишься», где она предстает в ретрообразе в стиле 80-х. Певица примерила розовые лосины и черный купальник для занятий аэробикой. А волосы круто накрутила в кудри.

«Она погружает меня в романтические и трогательные чувства состояния влюбленности. Я хочу, чтоб это состояние передалось каждому, кто услышит эту песню», — написала в своем микроблоке дочь Аллы Пугачевой.

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В образе Кристины Орбакайте для нового клипа поклонники звезды разглядели Мадонну.