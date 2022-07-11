Орбакайте в розовых лосинах обвинили в копировании образа Мадонны

Кристина Орбакайте снялась в новом клипе на песню «Нравишься», где она предстает в ретрообразе в стиле 80-х. Певица примерила розовые лосины и черный купальник для занятий аэробикой. А волосы круто накрутила в кудри.
«Она погружает меня в романтические и трогательные чувства состояния влюбленности. Я хочу, чтоб это состояние передалось каждому, кто услышит эту песню», — написала в своем микроблоке дочь Аллы Пугачевой.
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В образе Кристины Орбакайте для нового клипа поклонники звезды разглядели Мадонну.
«Молодец конечно, Кристина! Но постановка клипа и костюмы напомнили мне Мадонну, когда-то такое уже было», «Отсылка к Мадонне. Стильно, как всегда. Кристина в отличной форме!», «Вспомнился клип Мадонны, Hang Up2», «Клип похожий был у Мадонны», «Браво, Кристина! Волшебная, чудная, невероятная и, естественно, талантливая! Свежий воздух! И не нужно сравнивать с Мадонной... Здесь совсем другое», — написали фолловеры на YouTube.