Опыт есть, играл деда Анны Кошмал! Добронравов из «Сватов» рассказал, как справляется с внуками

Федор Добронравов души не чает в своих внуках. Да и дедовский опыт у актера имеется. Так, в сериале «Сваты» Добронравов уже побыл дедушкой Анны Кошмал. Никаких проблем в общении с подрастающим поколением у Федора Викторовича нет. После съемок в «Сватах» сериальная внучка Ивана Будько даже призналась, что стала считать Добронравова едва ли не родным дедом.

Правда потом Анна Кошмал сменила риторику, разорвав общение с коллегами по сериалу. Так, актриса и слушать не желает о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко.

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Говоря о своих внуках актер признался, что очень привязан к ним, а они к нему. Так что с детьми Федор Викторович справляется прекрасно. Все-таки у него у самого двое сыновей Виктор и Иван.

«Мы с женой их балуем и за это получаем от их родителей. Ну, а что делать? Любовь бабушки и дедушки совсем другая, нежели мамы и папы. Она более прозрачная, чистая, безответственная. Уже у них столько подарков — с каждых гастролей везу. На нас ругаются — уже ставить некуда. Но это не мои проблемы, а ваши, я все равно буду дарить!» - отметил Добронравов.

По материалам Myslo.ru