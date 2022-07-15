Опять за старое? Асмус и Козловский снялись в интимной сцене

Так в одном из эпизодов героиня Асмус нежно проводит язычком по подбородку Козловского. Еще в одной сцену любовь у Козловского и Асмус случается на кладбищенском парке.

Заметим, что в драматической комедии режиссера Ивана Твардовского Данила Козловский исполняет роль программиста Сени, у которого брак трещит по швам. Зато он изобрел интерактивную колонку с искусственным интеллектом Люсей. Девушка норовит вырваться из-под контроля, сообщает «Комсомольская правда».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Кристине Асмус до сих пор не могут простить откровенную сцену в картине «Текст». Хейтеры время от времени напоминают ей о той скандальной роли.